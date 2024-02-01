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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşuyla başladı. İdman pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Atakan Cangöz ve Massis Gülük ise hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı koşu yaptı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

01.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:30
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmana futbolcular, koşuyla başladı.

İdman pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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