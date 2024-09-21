Ahlatcı Çorum FK Kocaelispor ile Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat veya kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.
Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.
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