Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK\'yı 4-3 mağlup etti

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'a geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Trabzon'a geldi. Takım, Trabzon Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptıktan sonra kampa gireceği otele hareket etti. Otel önünde taraftarlar tarafından karşılanan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, sevgi gösterileriyle karşılandı. Bazı futbolcular ise taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.