Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK\'yı 4-3 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Maçta teknik direktör Serkan Özbalta'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Akçeken, mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını ama buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını dile getirdi.
İkinci yarıya daha iyi başladıklarını, yapılan değişikliklerle üçüncü golü bulduklarını belirten Akçeken, yağmura rağmen futbolcuların iyi mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.
Futbolcuların maça Eyüpspor galibiyetinin rehavetiyle başlamış olabileceğine dikkati çeken Akçeken, özellikle golden sonra ortaya koyduğu özveriden dolayı oyuncularının hepsiyle gurur duyduklarını kaydetti.
Ligin milli maç arasına gireceğini hatırlatan Akçeken, "Eksiklerimizi gidereceğiz, bakacağız. Son 7 hafta her maça çok önemli şekilde hazırlanıp play-off potasında kalıp inşallah mutlu sona ulaşacağız. Hedefimiz önce play-off'ta yerimizi garantilemek, bu açıdan maç çok önemliydi. Bu anlamda kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.
Manisa FK cephesi
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğine işaret etti.
İki takımın da kazanabileceği bir maç oynadığını ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu dile getiren Dalcı, şunları söyledi:
"Pozisyonları daha doğru değerlendirdiler ve sonuç itibarıyla da kazandılar. Futbolun bir gerçeği var. Sahada, skorda belirleyici olanlar normalde sahanın içerisinde, o çizginin içerisinde olan oyunculardır. Böyle olması gerekiyor ama maçı yöneten ya da VAR'daki hakemlerin maalesef bugün skorun sebebi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda bence başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphemiz yok ama gördükleri şeyleri doğru vermeleri ve karar vermeleri gerekiyor. En son penaltı pozisyonunda VAR'a gitmemelerine gerçekten çok şaşırdım. İçeride defalarca seyrettim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu ama niçin çağrılmadı? Belirleyici olanlar, bazen içeride hakem arkadaşlarımız oluyor."
Dalcı, bu maçı unutacaklarının altını çizerek, "Yapacak bir şey yok. Oynanan bu güçlü ve güzel oyunda galip gelmek isterdik, olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.
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