Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor ile Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalıları Burak Süleyman ve Hasan Hüseyin Akınay, Şanlıurfaspor maçında forma giyemeyecek.
Ligde Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13'üncü, Kızılkaya Tarım ise 40 puanla 18'inci sırada bulunuyor.
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