Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

30.04.2024 20:31
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü evinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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