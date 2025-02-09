Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, deplasman dönüşü kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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