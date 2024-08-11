Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonun ilk maçında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonun ilk maçında galibiyet arıyor

Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonun ilk maçında galibiyet arıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, yarın Ümraniyespor karşısında galibiyet almayı hedefliyor. Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan Çorum FK, sezona galibiyet ile başlamak istiyor. Maçta cezalı ve sakat oyuncuların forma giyemeyeceği belirtildi.

11.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:44
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'da hedef, yeni sezonun ilk maçında yarın Ümraniyespor karşısında galibiyet almak.

Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan Çorum FK'da tek hedef sezona galibiyet ile başlamak. Ümraniyespor hazırlıklarını bugün yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekipte geçen sezondan cezaları bulunan Zargo ve Tunahan Ergül ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz maçta forma giyemeyecekler. Geçen sezon ilk maçta Tuzlaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile lige iyi bir başlangıç yapan Çorum FK bu sezon da aynı başlangıcı yapmak amacında.

Yarın saat 21.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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