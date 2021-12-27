Ahmed Hassan, attığı golle gündemin zirvesinde yer aldı

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Dengede giden maçta perde 90+1'de açıldı. Ahmed Hassan, ustalık işi golüyle dikkatleri üzerine çekti.
Üç futbolcunun savunma yaptığı yerde ters voleye kalkan Ahmed Hassan, hareketinde başarılı oldu. Ağlarla buluşan toptan sonra formasını çıkarıp taraftara koştu.
Ahmed Hassan maçın ardından golünü, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçları oynamayı iyi biliyoruz. Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak çok zor. Golümü izledim. Harika bir duygu. Gol atmaktan başka bir şey düşünmedim. Galibiyet golünü attıım için çok mutluyum" ifadeleriyle yorumladı.
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