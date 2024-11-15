Ahmed Kutucu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Eyüpspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan milli futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takımın Riva'daki kampında devam ediliyordu. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL