Meksika'nın başkenti Meksiko'da 1968 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda serbest stil güreşte altın madalya kazanan 85 yaşındaki Ahmet Ayık, olimpiyat şampiyonu hemşehrisi Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan da altın madalyayla döneceğine inandığını söyledi.
15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için geldiği Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan eski olimpiyat şampiyonu Ayık, şampiyonaya isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Ayık, güreşte örnek alınabilecek çok sayıda şampiyon olduğunu ifade etti.
Güreşçilerden çok çalışmalarını isteyen Ayık, "Onlar da şampiyon olmalı ve bizlerin yerini tutmalı, hatta bizleri de geçmeliler." dedi.
Sivas'ta güreşe verilen önemden memnun olduğunu aktaran Ayık, "Çok güzel bir salon var, bu salonda Avrupa şampiyonası yapılmasını isterim." diye konuştu.
"Taha, Rıza ve Yasemin'in madalya alacaklarına inanıyorum"
Ayık, hemşehrisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün her zaman şampiyonluğa namzet olduğunu belirtti.
Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya kazanacağına inandığını dile getiren Ayık, şunları kaydetti:
"Taha iyi çalıştığı takdirde altın madalya alır. İnsanların başarılı olması için çalışması gerek. Güreş daha çok çalışmayı istiyor. Taha da çalışarak şampiyon olacak. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit'in inşallah madalya alacaklarına inanıyorum. Yeter ki iyi çalışsınlar. Sporcularımızın şampiyon olmasını isterim. Özellikle Taha'nın Sivas'tan çıkan bir yiğit olması nedeniyle şampiyon olması bir Türk, bir Sivaslı olarak bizi gururlandırır."
Güreşe son dönemde olan ilginin iyi olduğunu vurgulayan Ayık, federasyon ve güreş camiası olarak proje üreteceklerini, Türk güreşini daha da geliştirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Ahmet Ayık, Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya kazanacağına inanıyor - Son Dakika
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta gösterdiği performansın ardından Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğü belirtiliyor. Samet Akaydin'in 4 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanan ilk maçtaki hatalara dikkat çekerek, takımın daha iyi olduğunu göstermeleri gerektiğini söyledi. Tadic, yarı finale çıkmalarının bir zorunluluk olduğunu belirtti ve yarınki maçta harika bir atmosfer olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'de 50 maç oynamanın büyük bir onur olduğunu ve güçlü oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Kenan'ın Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonuslar kazanacağını yazdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?