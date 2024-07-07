Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporculardan Ahmet Burak Işık, erkekler 400 metre serbest finalinde 3:48.53'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı ise toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya alarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

07.07.2024 22:47
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporculardan Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen organizasyon sona erdi.

Ahmet Burak, erkekler 400 metre serbest finalindeki 3: 48.53'lük derecesiyle 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak gümüş madalya aldı.

Türkiye madalya sıralamasında 3'üncü

Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı böylece şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, İtalya (13 altın, 9 gümüş, 3 bronz) ve Macaristan'ın (4 altın, 3 gümüş, 4 bronz) arkasında takım halinde Avrupa 3'üncülüğüne ulaştı.

Madalyaların tamamını kazanan Türkiye'nin erkek yüzücüleri ise İtalya'dan (7 altın, 4 gümüş, 1 bronz) sonra organizasyonun 2'nci en başarılı takımı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahmet Burak Işık, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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