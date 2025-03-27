Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

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Beşiktaş - Galatasaray derbisine dair konuşan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 2 fark ve üstüyle galip gelebileceğini söyledi. Maç, 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

27.03.2025 09:55
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Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

YASİN KOL DÜDÜK YÖNETECEK

Haftalardır süren yabancı hakem taleplerinin aksine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiyi Yasin Kol'un yönetmesine karar verdi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak.

"BEŞİKTAŞ KAZANIR"

Derbi öncesi Beyaz Futbol programında konuşan yorumcu Ahmet Çakar, siyah-beyazlıların galip geleceğini dile getirdi. Çakar, "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır bilemiyorum" dedi.

PUAN DURUMU

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Haktan Çalışkan:
    bjk ilk önce 9 kişi kalan rakibi yenmeyi öğrensin ondan sonra Galatasaray’ı yenmeye çalışsın 54 28 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    hayatın boyuca hiç bir şey tuturamamışsın hep boş boş konuşma 36 15 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Provakatör 37 11 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    :) Bu adam, derin GSlı, mevzu GS olunca ters totem yapıyor.. ?? 23 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    GS NİN GALİBİYETİ HAYIRLI OLSUN DEMEKTİR =) 16 3 Yanıtla
  • Ali Arat:
    maç skorunu söyleyeyim bence 3-2 yada 3-1 Galatasaray alıcak. 2 0 Yanıtla
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