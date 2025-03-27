Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev maç öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.
Haftalardır süren yabancı hakem taleplerinin aksine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiyi Yasin Kol'un yönetmesine karar verdi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak.
Derbi öncesi Beyaz Futbol programında konuşan yorumcu Ahmet Çakar, siyah-beyazlıların galip geleceğini dile getirdi. Çakar, "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır bilemiyorum" dedi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise 1 maç eksiğiyle 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.
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