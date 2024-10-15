Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyeti futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ağzından su fışkırtarak kutladı. Çakar'ın bu davranışı gündem oldu.

15.10.2024 08:23
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A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda'ya konuk olduğu maçtan sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılması tüm ülkede sevinç yarattı.

AĞZINDAN SU FIŞKIRTTI

Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 biten maç sonrası ne yapacağını bilemeyen 62 yaşındaki Ahmet Çakar bardağından ağzına su doldurarak canlı yayında su fışkırttı.

Ahmet Çakar\'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması

A Milli Futbol Takımı, Ahmet Çakar, Televizyon, Beyaz TV, İzlanda, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özgür Arslan:
    spor programımı yoksa şebek programımı belli deil . koca koca adamların yaptıklarına bak. her hafta böyle bunlar 24 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu takımı fransa ingiltere düm düz eder köy takımlarını yenip şampiyon olmuş gibi sevinen tek ülke Türkiye galiba işte bu yüzden bir adım ileri gidemiyoruz 8 11 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    iğrençlikten başka bir şey değil.... 9 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İzlanda ile billur geçiyor ?? 2 1 Yanıtla
  • Ali :
    Bunun kadar sacma sapan Spor programi yok. Oraya 2 tane May...n cikartip seyrettireceksin. 1 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Rtük buna da el atmalı bence 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Türkiye Cumhuriyeti milli futbol takımı Ferhat ben senin aklına sk 0 0 Yanıtla
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