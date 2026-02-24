Ahmet Çakar\'dan Fenerbahçe\'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.
Beyaz TV'de karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, alınan sonucun ardından çarpıcı ifadeler kullandı.
Çakar, "İki tane basit maçta; Alanya ve Kasımpaşa gibi mütevazı takımlara karşı öyle komik goller yiyorsan, olay bundan sonra mistisizme girer, mistik bir hâl alır. Yusuf Fahir Baba terse döndü! Yusuf Fahir Baba dedi ki: 'Ben sizi 20 sene kolladım, burada Galatasaray sizi bir kere bile yenemedi.' Bunun çözümü belli: Stadı alıp başka yere taşıyın, başka çözüm yok!" dedi. Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
