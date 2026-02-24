Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın - Son Dakika
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Ahmet Çakar\'dan Fenerbahçe\'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın
24.02.2026 13:34
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa beraberliği sonrası ''Yusuf Fahir Baba terse döndü, stadı başka yere taşıyın'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

90+11'DE YIKILDI

Sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de Allevinah'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.

"YUSUF FAHİR BABA TERSE DÖNDÜ"

Beyaz TV'de karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, alınan sonucun ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, "İki tane basit maçta; Alanya ve Kasımpaşa gibi mütevazı takımlara karşı öyle komik goller yiyorsan, olay bundan sonra mistisizme girer, mistik bir hâl alır. Yusuf Fahir Baba terse döndü! Yusuf Fahir Baba dedi ki: 'Ben sizi 20 sene kolladım, burada Galatasaray sizi bir kere bile yenemedi.' Bunun çözümü belli: Stadı alıp başka yere taşıyın, başka çözüm yok!" dedi. Çakar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    bunun çözümü belli hak edilmeden gaspedilen çalınan şikeyle alınan kupa nın İadesi 12 13 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:51
