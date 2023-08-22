Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk kehaneti: Fenerbahçe 8 puan fark atacak

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği mücadele sonrası Beyaz Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, bomba bir kehanette bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon bitireceğini söyledi.

KAĞIDA FENERBAHÇE'NİN ADINI YAZDI

Ahmet Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve en yakın rakibine 8 puan fark atacağını belirtti. Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından yorumcular kahkahalara boğuldu.

"FENERLİLER RAHAT OLUN"

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.