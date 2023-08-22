Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk kehaneti: Fenerbahçe 8 puan fark atacak - Son Dakika

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk kehaneti: Fenerbahçe 8 puan fark atacak

Son Güncelleme: 22.08.2023 09:51

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği maç sonrası Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon tamamlayacağını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği mücadele sonrası Beyaz Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, bomba bir kehanette bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon bitireceğini söyledi.

KAĞIDA FENERBAHÇE'NİN ADINI YAZDI

Ahmet Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve en yakın rakibine 8 puan fark atacağını belirtti. Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından yorumcular kahkahalara boğuldu.

"FENERLİLER RAHAT OLUN"

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk kehaneti: Fenerbahçe 8 puan fark atacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk kehaneti: Fenerbahçe 8 puan fark atacak - Son Dakika
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