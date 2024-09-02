Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener\'e tokat attı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı. İtalyan yıldız, Manaj'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÇAKAR'DAN ŞENER'E TOKAT

Ünlü yorumcular Ahmet Çakar ve Ertem Şener, tartışma konusu olan Immobile-Manaj pozisyonunu yeniden canlandırdı. Çakar'ın, canlı yayında Şener'in ensesine tokat atması futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.