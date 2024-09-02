Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı

Geniş Video İzle

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Ciro Immobile'nin Rey Manaj ile yaşadığı tartışma ve Ahmet Çakar'ın Ertem Şener'e tokat atması olay oldu.

02.09.2024 09:47  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 1 maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu rövanş karşılaşması nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar, ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı. İtalyan yıldız, Manaj'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyon kırmızı kart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÇAKAR'DAN ŞENER'E TOKAT

Ünlü yorumcular Ahmet Çakar ve Ertem Şener, tartışma konusu olan Immobile-Manaj pozisyonunu yeniden canlandırdı. Çakar'ın, canlı yayında Şener'in ensesine tokat atması futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener\'e tokat attı

Ertem Şener, Ahmet Çakar, Sivasspor, Beşiktaş, Beyaz Tv, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türk: TV değil tiktok izletiyorlar şakrabana döndüler 1 0 Yanıtla

09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
21:09 Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye’ye getirilecek mi İlk adım atıldı Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye'ye getirilecek mi? İlk adım atıldı
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 10:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement