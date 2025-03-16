Ahmet Çalık'ın İsmi Yaşatılacak Kapalı Spor Salonu Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika
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Ahmet Çalık'ın İsmi Yaşatılacak Kapalı Spor Salonu Yapımında Sona Gelindi

Ahmet Çalık\'ın İsmi Yaşatılacak Kapalı Spor Salonu Yapımında Sona Gelindi

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı yeni kapalı spor salonunun yapımında %90 tamamlanma oranına ulaştı. Spor salonu, eğitim ve spor alanında öğrencilere modern imkanlar sağlayacak.

16.03.2025 13:24  Güncelleme: 13:26
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımında sona yaklaşıldı.

Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okullara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımında yüzde 90 tamamlanma oranına ulaşıldı. Yapılan bu örnek çalışma ile Selçuklu Belediyesi gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlerine yeni bir halka daha eklemiş olacak. Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha 9 bin 877 metrekare arsa alanı üzerinde 3 bin 331 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşacak. Salonun bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu yer alırken, zemin katta 1 adet hentbol sahası ölçeğinde ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma, ses sistemi, 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve ihtiyaç alanları yer alacak. Salonun yan tarafına da 24 x 44 metre ölçülerinde suni çim saha kazandırılacak.

"Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık'ın ismini burada yaşatacağız"

Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocukların isteklerine her şartta önem verdiklerini ve çocukların daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu noktada kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz Konya Spor Lisemize modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim saha kazandırmak için çalışma başlatmıştık. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde günümüz şartlarına uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın imalat çalışmalarında artık sona yaklaştık. Okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesis kazandırıyoruz. Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık'ın da ismini burada yaşatacağımız ve hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın milli eğitim ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuklu, Eğitim, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın İsmi Yaşatılacak Kapalı Spor Salonu Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika

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