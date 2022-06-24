Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi - Son Dakika
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Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi

24.06.2022 14:53
Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi

"Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayım""Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz""Mümin ağabey, büyük bir üstat"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Gazi Koşusunu son 7 yılda üst üste kazanma başarısı gösteren usta jokey Ahmet Çelik, "Gazi Koşusu bittiğinde...

"Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayım"

"Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz"

"Mümin ağabey, büyük bir üstat"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Gazi Koşusunu son 7 yılda üst üste kazanma başarısı gösteren usta jokey Ahmet Çelik, "Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız" dedi.96'ncı Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla koşulacak. Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde Türkiye Jokey Kulübü (TJK), emekli olan ve şu anda at binmeye devam eden jokeyleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyon; Gazi Koşusunu 9 defa kazanma başarısı gösteren efsane jokey Mümin Çılgın'ın yanı sıra Süleyman Akdı gibi birçok eski jokeyi bir araya getirdi. Son 7 yıldır üst üste Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik, organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Pazar günkü yarışta Zala Bey isimli safkan ile piste çıkacak olan Çelik, "Her yarış heyecanlı ama Gazi Koşusu bambaşka bir heyecan. Çok farklı  bir ortam var. Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız. Rakiplerimiz de iyi" diye konuştu."BİZ, YARIŞIN 5 AT ARASINDA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"Gazi Koşusunun her yıl heyecanlı geçtiğini aktaran tecrübeli jokey, "Bu sene biraz daha kalabalık. Aslında performansı biraz daha düşük atlar da var. Şanslı atlar da güç olarak birbirinden fazla sıyrılmıyor. Yarış içerisinde şans kime güler ise o kazanacaktır. Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Her atın şansı var. Herkesin kafasında yarış öncesi beğendiği ve güvendiği atlar olur. Ben de 5-6 at arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir at kazanırsa da büyük bir sürpriz olur" ifadelerini kullandı."MÜMİN AĞABEY, BÜYÜK BİR ÜSTAT"

Gazi Koşusunu 9 kez kazanarak rekoru elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çelik, "Mümin ağabey, büyük bir üstat. O zamanın şartları da şu an olduğu gibi zor. 9 sene kazanması, çok büyük bir gurur. Bizim farkımız, 7 sene üst üste kazanmak. Üstadımıza yaklaşmışsak ve onlar arasında adımız geçiyor ise ne mutlu bize, gurur duyuyorum kendimle" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Çelik'te hedef, üst üste 8'inci Gazi Koşusu zaferi - Son Dakika
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