Ahmet Cömert Boks Turnuvası Yeniden Başlıyor

İstanbul'da 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılacak milli boksörler, organizasyonu başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

İstanbul'da son olarak 2020 yılında düzenlenen Ahmet Cömert Boks Turnuvası, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun girişimiyle tekrar yapılmaya başlanacak.

34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde Bağcılar'daki Complex İstanbul Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde yaptığı çalışmaları tamamladı.

Türkiye'nin kadınlarda 28, erkeklerde ise 25 sporcu ile temsil edileceği turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna ile Avrupa ülkelerinden yaklaşık 350 sporcunun katılması bekleniyor.

Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine, uzun süredir yapılmayan turnuvanın tekrar başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Turnuvanın önemine değinen Dereköylü, "Orası daha önce dünyanın, Avrupa'nın kabul ettiği mini bir dünya şampiyonasıydı. İhmal edilmiş bir turnuvaydı. Federasyon başkanımız Sayın Suat Hekimoğlu turnuvayı yeniden dünya şampiyonası gibi yapmak istediğini söyledi. Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın da destekleriyle çok güzel bir turnuva olacak." dedi.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörlerinden Deniz Tahincioğlu ise Ahmet Cömert Boks Turnuvası kapsamında Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladıklarını dile getirdi.

Turnuvaya 28 sporcu ile katılacaklarını belirten Tahincioğlu, "Hepsi genç, gerçekten iyi sporcular. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hedefimiz takım halinde şampiyonluk." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın çok büyük bir turnuva olduğuna dikkati çeken Tahincioğlu, "Bizim gençlik zamanımızda katıldığımız bir turnuvaydı. Hatta olimpiyat seçmelerinin, kota seçmelerinin olduğu bir turnuvaydı. Ara verilmişti ama yeniden başlıyor. Başkanımız ekibiyle bu işe el attı. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Güzel bir turnuva olacak. Belki gelecek sene Avrupa Oyunları'nın bir örneği olacak. Amacımız burada şampiyon olmak." diye konuştu.

Milli boksör Şeyma Düztaş ise 24 yaşında olduğunu, kariyerinde Avrupa ve dünya ikinci ve üçüncülükleri bulunduğunu anlattı.

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na iyi hazırlandıklarını kaydeden Şeyma, "Hedefimiz şampiyon olmak. Ülkemizde olması bizim için daha öz güvenli, daha gurur verici. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör Cem Kaya da kampın çok verimli geçtiğini, takım halinde şampiyon olmak istediklerini ifade etti.