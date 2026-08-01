Ahmet Dal'dan Vali Baruş'a Ziyaret
Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Vali Baruş ile spor gelişimlerini görüştü ve forma hediye etti.
Erzurum spor F.K. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Erzurumspor'un yeni sezon çalışmaları ve şehirdeki spor alanındaki gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, ziyaretin anısına Vali Aydın Baruş'un isminin yazıldığı 25 numaralı Erzurumspor formasını hediye etti.
Kaynak: İHA
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