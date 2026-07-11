Ahmet Dal, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp başkanlarının oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçildi.

Genel kurulda yapılan görev dağılımında Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın yanı sıra Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada, "Kulüp başkanlarının oylarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına yeniden seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyoruz. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, yapılan seçimde Süper Lig Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Yeni dönemin Türk futboluna hayırlar getirmesini temenni ediyor, şehrimizi ve kulübümüzü her platformda en iyi şekilde temsil eden kıymetli Başkanımız Ahmet Dal'ı tebrik ediyor; Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde başarılar diliyor, Türk futboluna değerli katkılar sunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM