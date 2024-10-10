Ahmet İlhan Özek\'ten Amatör Kulüplere Destek

Spor

TFF 3. Lig takımlarından Bursa spor'un Aydınlı sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, bu sezon hiç destek alamayan ve tamamen kendi imkanlarıyla amatör liglerde mücadele eden 8 Aydınlı kulübe forma ve futbol topu bağışında bulundu. Aydın'ı profesyonel futbol liglerinde başarıyla temsil eden Özek, bu zor süreçte kulüplere el uzatarak, moral ve destek sağladı.

Aydın'da spor malzemeleri satışı yapan Süleyman Uçar'ın düzenlediği törene Ahmet İlhan Özek ile birlikte Umurluspor, Yazıderespor, SHÇEK Spor, Kale Davazspor, Koçarlı Adnan Menderesspor, Sultanhisarspor, Kızılcaköyspor ve Çeştepespor'un temsilcileri katıldı. Özek, her bir kulübe forma ve ikişer adet futbol topu hediye ederek, zor şartlarda mücadele eden amatör kulüplerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Törende konuşan Ahmet İlhan Özek, Aydın'daki amatör kulüplerin bu sezon hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalıştığını vurgulayarak, "Aydın'da doğdum ve futbol kariyerime burada başladım. Bugün geldiğim noktada, memleketime ve amatör futbol kulüplerimize destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. Amatör kulüplerimiz bu sezon çok zor bir süreçten geçiyor, destek alamadıkları için kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle forma ve futbol topu desteği ile onlara biraz olsun yardımcı olmak istedim. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özek'in bu anlamlı desteği, amatör kulüplerin faaliyetlerini sürdürmelerine önemli bir katkı sağlarken, kulüp temsilcileri de Aydınlı futbolcuya teşekkür ederek, bu tür yardımların kendileri için can suyu olduğunu ifade etti. - AYDIN