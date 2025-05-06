Ahmet Mete Boylu, Atina'da 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Ahmet Mete Boylu, Atina'da 4 Madalya Kazandı

Ahmet Mete Boylu, Atina\'da 4 Madalya Kazandı

Denizlili yüzücü Ahmet Mete Boylu, Atina'daki şampiyonada 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

06.05.2025 17:49
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Denizlili milli yüzüşü Ahmet Mete Boylu, Atina'da yapılan Acropolis Swim Open 2025 Yüzme Şampiyonasında 200 metre ve 100 metre yarışlarında üç altın, bir bronz madalya kazandı.

Denizlili sporcular başarılarıyla milli takımların gözdesi olmaya devam ediyor. 02-04 Mayıs 2025 tarihlerinde Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleşen Acropolis Swim Open 2025 Yüzme Şampiyonasında ülkemizi ve Denizli'yi genç sporcu Ahmet Mete Boylu temsil etti.

Formunu her geçen gün yukarıya çeken Pamukkale Olimpik Sporlar Kulübünde yetişen Ahmet Mete Boylu, Atina'da ki 200 metre serbest yarışlarında 1: 49.09 derecesi ve 100 metre serbest yarışında yüzdüğü 50.22 derecesi ile kişisel en iyi zamanını elde etti. Genç sporcunun 200 metre serbestteki bu başarısı Türkiye'nin yüzme tarihindeki en iyi 3. derecesi olarak kayıtlara geçti.

200 metre serbest, 100 metre serbest ve açık yaş yarışlarında üç altın madalya kazanan genç sporcu, 200 metre açık yaş yarışlarında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Denizlili genç sporcu, 01-06 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya Somorin'de düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Denizlili genç sporcu Ahmet Mete Boylu ve Antrenörü Musa Özcan'ı ülkemize kazandırdıkları başarılar dolayısıyla Genlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan kutladı. Milli sporcuların uluslararası alanda elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu söyleyen Erdoğan, genç yüzücüye Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Yaşam, Atina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Mete Boylu, Atina'da 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

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