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Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil - Son Dakika

Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılacak Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya veda etti. Helallik isteyen Çebi, ''Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip trol hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum, kusura bakmasınlar. '' dedi.

02.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:21
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BJK Emlakjet Spor Salonu'nda yapılan olağan idari ve mali genel kurulda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın yapılacak seçim öncesi camiaya veda etti.

"BANA VE AİLEME KÜFREDENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Helallik isteyen Çebi, "Hepinizden helallik istiyorum, hakkınızı bana helal edin. Ben de Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. 12 yıl zor bir süreçti. Gece gündüz yoktu. Değer miydi, değerdi tabii ki, belki az bile oldu. Keşke fazlasını yapabilseydim. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip trol hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum, kusura bakmasınlar. Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti! Bir gruba hakkı helal değil

"BU DÖNEMDE BAŞKANLIK YAPMIŞ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Ahmet Nur Çebi kürsüden yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun, Beşiktaş'ın 120. yılı da kutlu olsun. Bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum. Sabah son zamanların en önemli mali genel kurulunu gerçekleştirdik. Kurul başkanlarına ve yöneticilerine saygılarımı arz ediyorum. Acı tatlı günlerimiz oldu ama birbirimizi hep sevdik. Bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti! Bir gruba hakkı helal değil

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konuşmasının ardından uzun süre alkışlanan Çebi, daha sonra kongre üyeleriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada Çebi'nin ailesinin ve eski yönetici arkadaşlarının ise gözleri doldu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a veda etti! Bir gruba hakkı helal değil

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil - Son Dakika
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