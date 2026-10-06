Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama... - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...

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Ahmet Nur Çebi\'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce \'\'Hayır\'\' dedi ama...
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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olmayacağını belirtti. Ancak Çebi, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam'' diyerek yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"FERHAT GÜNDOĞDU'YU BEN ÖNERMEDİM"

Ersin Düzen'e açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna yanıt vererek, "Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, "Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun." dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı." dedi. 

"TFF BAŞKANI OLMA DÜŞÜNCEM YOK AMA..."

TFF Başkanlığı'na aday olacağı şeklindeki iddialara yanıt veren Çebi, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam." sözlerini sarf etti. 

Türkiye Futbol FederasyonuAhmet Nur ÇebiBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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