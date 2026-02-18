Ahmet Suat Özyazıcı Anılıyor - Son Dakika
Ahmet Suat Özyazıcı Anılıyor

18.02.2026 11:30
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özyazıcı, 3. ölüm yıldönümünde hatırlanıyor.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının 3. yılında anılıyor.

Trabzon'da 18 Şubat 2023'te hastalığı nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Suat Özyazıcı, bordo-mavili takımda birçok başarıya imza attı ve "Kupaların Efendisi" lakabıyla anıldı.

Karadeniz ekibi, Ahmet Suat Özyazıcı'nın teknik direktörlüğü döneminde ilk şampiyonluklarını yaşarken, biri 2. Lig olmak üzere toplamda 5 şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi.

İlk olarak 1973-74 sezonunda 2. Lig'de Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkaran Özyazıcı, daha sonra bordo-mavili takıma eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu yaşattı.

Özyazıcı, şampiyonluğu Anadolu'ya getiren ilk teknik direktör olurken, Fatih Terim'den sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elde etti.

18 kupa kazandı

Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.

Bordo-mavili takım, Özyazıcı'yla dört 1. Lig, bir 2. Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ile 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 1 Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandı.

Özyazıcı döneminde ayrıca Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel kupalar da bordo-mavililerin müzesinde yerini aldı.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın biyografisi

Trabzon'da 1936 yılında dünyaya gelen Ahmet Suat Özyazıcı, futbola 1954'te Yolspor'da başladı. 1956'da İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü takımında yer aldı.

Ahmet Suat Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967'de kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969'da futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimini 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971'de Trabzonspor Genç Takımı'nın başına geçti ve takımını Karadeniz bölge şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı. Ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkarmayı başardı.

Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve "Anadolu futbol ihtilalini" gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de 4 şampiyonluk yaşayan Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. ???????Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yapma başarısını gösterdi.

Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

18.02.2026 12:33:28
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.