Ahmet Suat Özyazıcı, İkinci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Ahmet Suat Özyazıcı, İkinci Yıl Dönümünde Anıldı

Ahmet Suat Özyazıcı, İkinci Yıl Dönümünde Anıldı

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, mezarı başında anıldı.

18.02.2025 15:46
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Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları ile İdmanocağı Kulübü yöneticileri, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi.

Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'yı iki yıl sonra yeniden anmak için buluştuklarını söyledi.

Özyazıcı'dan aile ortamını ve takım olmayı öğrendiklerini belirten Güneş, "Hocalık bir yana o samimiyeti, o sevgiyi kolay kolay göremeyiz. Bugünlerde bile buna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Güneş, efsane teknik direktörün Trabzon'a büyük değerler kattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Müthiş bir zekası olan çok değerli bir abimizdi. Şehrimizde imkansızlık içerisindeki bir dönemde imkanları çıkaran bir değerdi. Şehrimizde dar alan içerisinde yetişip takımımızı ve şehrimizi uluslararası alana taşıyan bir büyüğümüzdü. Sportif faaliyetlerin yanında şehrimize sosyal değerleri katan bir büyüğümüzdü, hakkını helal etsin."

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise Özyazıcı'nın isminin kulübe altın harflerle yazıldığını anlatarak, "Kendisi sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir ekol, bir karakter ve Trabzonspor'un öz kimliğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenmiş bir liderdir. Kendisini Trabzonspor devrimine verdiği katkılarla, yetiştirdiği oyuncularla, kazandırdığı şampiyonluklarla nesiller boyu hep anacağız." diye konuştu.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı da babasının çok iyi bir futbolcu ve teknik adam olduğunu ifade etti.

Babasının futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin bilgi veren Özyazıcı, "Trabzonspor ile 18 kupa kazanmıştır. İnsan olarak da çevresindekilere örnek olmuş iyi bir liderdi. Baba olarak da bize çok büyük örnek oldu. Sevgili babamı rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahmet Suat Özyazıcı, İkinci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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