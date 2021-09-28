Ajax-Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile Beşiktaş arasında yapılacak ikinci hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş
Kaynak: AA
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