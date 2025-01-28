Ajax-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Ajax- Galatasaray maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Guillermo Cuadra yapacak.
Mücadelede Carlos del Cerro Grande VAR, Alejandro Hernandez AVAR olarak görev alacak.
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