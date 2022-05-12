Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder dönemi - Son Dakika
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Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder dönemi

12.05.2022 18:04
Ajax'ta teknik direktör Alfred Schreuder dönemi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Alfred Schreuder ile anlaştı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Alfred Schreuder ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Club Brugge takımını çalıştıran 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamla anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamada, Schreuder ile yeni sezondan itibaren 30 Haziran 2024'e kadar iki yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Sözleşmede üçüncü sezon için bir opsiyon bulunduğu kaydedildi.

Saha kenarındaki kariyerine 2009'da Eredivisie ekiplerinden Vitesse takımında asistan olarak başlayan Schreuder, Ocak 2018'den Haziran 2019'a kadar Ajax takımında ve 2020-2021 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımında asistanlık yaptı.

Schreuder, 2014-2015 sezonunda Eredivisie ekibi Twente, 2019-2020 sezonunda Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hoffenheim ve 2022 Ocak'tan bu yana Belçika ekibi Club Brugge'de teknik direktörlük görevini üstlendi.

Ajax dün Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde Eredivisie'de konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Manchester United geçen ay, Ajax'ta 3,5 yıl görev yapan Ten Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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