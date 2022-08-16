Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu - Son Dakika
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Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu

16.08.2022 14:43

Trabzonspor'un 19 yaşındaki savunmacısı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu. Ajax, bordo-mavililere bu transfer için 9.5 milyon euro ödeyek. Resmi imzaların ardından bu meblağ, Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

Trabzonspor, 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN EN PAHALI 2. SATIŞI

61saat.com'un haberine göre, Ahmetcan Kaplan kısa süre içinde Trabzonspor'un Danimarka kampından ayrılarak Hollanda'ya geçecek. 19 yaşındaki stoper için Ajax, Trabzonspor'a 9,5 milyon euro ödeme yapacak. Genç stoper, Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor'un en pahalı satışı olacak.

Trabzonspor tarihine geçecek! Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a imzayı atıyor

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY MADDESİ BULUNUYOR

Ahmetcan'ın sözleşmesinde ise sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi bulunuyor. Oyuncu için Trabzonspor, 4,5 milyon Euro'yu peşin olarak alırken kalını taksitler halinde ödenecek.

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