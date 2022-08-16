Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu

Trabzonspor, 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
61saat.com'un haberine göre, Ahmetcan Kaplan kısa süre içinde Trabzonspor'un Danimarka kampından ayrılarak Hollanda'ya geçecek. 19 yaşındaki stoper için Ajax, Trabzonspor'a 9,5 milyon euro ödeme yapacak. Genç stoper, Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor'un en pahalı satışı olacak.
Ahmetcan'ın sözleşmesinde ise sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi bulunuyor. Oyuncu için Trabzonspor, 4,5 milyon Euro'yu peşin olarak alırken kalını taksitler halinde ödenecek.
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