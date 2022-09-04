Başkan Yıldırım ve Başkan Yaman Bilecikspor'u ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Yıldırım ve Başkan Yaman Bilecikspor'u ziyaret etti

04.09.2022 14:25
Başkan Yıldırım ve Başkan Yaman Bilecikspor'u ziyaret etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bilecikspor yönetimini ve oyuncularını ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bilecikspor yönetimini ve oyuncularını ziyaret etti.

Başkan Yıldırım ve Başkan Yaman ziyarette, Bilecik'in köklü ve tarihi kulüplerinden olan Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, kulüp yöneticileri, futbolcular ve teknik kadro ile bir araya gelerek sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında kulübün yaptığı çalışmalar ve Bilecikspor'un gelişmesi adına nelerin yapılabileceği konuşuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bayırköy Belediye Başkanımız Mustafa Yaman ile birlikte Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Bilecikspor'umuzu kamp yaptığı otelde ziyaret ettik. Teknik heyet ve oyuncu kardeşlerimizle bir araya gelerek heyecanımızı paylaştık. Bilecikspor Kulübü yönetimimize, teknik heyetimize ve oyuncu kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Yıldırım ve Başkan Yaman Bilecikspor'u ziyaret etti - Son Dakika

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