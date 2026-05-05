AK Parti\'den Elazığspor\'a Moral Ziyareti

AK Parti Elazığ heyeti play-off rövanş maçı öncesinde Elazığspor'a moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile il başkan yardımcıları, yarın oynanacak kritik play-off rövanş maçı öncesinde Elazığspor Tesisleri'ni ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Elazığ heyeti, zorlu mücadele öncesi takıma moral verdi.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Elazığspor'un her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu şehir takımına inanıyor. Elazığspor'un finale adını yazdıracağına yürekten inanıyoruz. Adana'daki ilk maçı da yakından takip ettik. Takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi gururlandırdı. İnşallah rövanşta da aynı azim ve kararlılıkla sahadan galibiyetle ayrılacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ