Spor

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Denizli'nin spor alanındaki temsilcisi Ahmet İbanoğlu'nun MHK'deki yeni görevine en iyi şekilde adapte olması için destek verdiklerini belirten Başkan Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Milli Takımımıza Euro 2024'te başarılar dileyen Güngör, "Milli Futbol Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Milli Takımımızın uluslararası arenada göstereceği başarıları, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ahmet İbanoğlu, Denizli'nin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olarak TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak Türk futbol hakemliğinde önemli reformlara ve yeniliklere imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ