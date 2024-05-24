AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu\'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret ederek, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Güngör ayrıca, Milli Takımımıza Euro 2024'te başarılar diledi ve İbanoğlu'nun Türk futbol hakemliğinde reformlara ve yeniliklere imza atacağına inandıklarını söyledi.

24.05.2024 11:29
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Denizli'nin spor alanındaki temsilcisi Ahmet İbanoğlu'nun MHK'deki yeni görevine en iyi şekilde adapte olması için destek verdiklerini belirten Başkan Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Milli Takımımıza Euro 2024'te başarılar dileyen Güngör, "Milli Futbol Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum. Milli Takımımızın uluslararası arenada göstereceği başarıları, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ahmet İbanoğlu, Denizli'nin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olarak TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak Türk futbol hakemliğinde önemli reformlara ve yeniliklere imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanı olarak yapacağı çalışmaların Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı - Son Dakika
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