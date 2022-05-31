AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret

31.05.2022 15:57
AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, 13 Haziran'da gerçekleşecek olan aerobik dünya şampiyonası önce Ayşe Begüm Onbaşı'nı ziyaret ederek başarılar diledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, 13 Haziran'da gerçekleşecek olan aerobik dünya şampiyonası önce Ayşe Begüm Onbaşı'nı ziyaret ederek başarılar diledi.

Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı yeni bir tarih yazmak için çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz'de gerçekleşecek olan aerobik dünya şampiyonasında tek kadınlar kategoride yarışacak olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı şampiyona öncesi ziyaret eden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı çalışmalarında başarılar diledi. Kendisini ve çalışmalarını Akhisar'dan bu yana takip ettiğini ve takdir ettiğin belirten Hızlı, "Spor Şehri Manisa' unvanını sonuna kadar hak ediyoruz, bugün burada sporcularımız disiplin ve azimle çalışmalarını sürdürüyor, bizlerde onlara bu yolculukta elimizden geleni vererek onlara başarılarında destek oluyoruz. Bizler Ayşe Begüm Onbaşı'nın yeniden bir tarih yazacağına inanıyoruz Portekiz'de tekrardan bayrağımızı dalgalandıracaktır. Portekiz'de yarışacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor ve bilmelerini istiyoruz ki her zaman onların yanındayız" dedi. - MANİSA

AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret
AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret
AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret
AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret

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Kaynak: İHA

Salih Hızlı, Ayşe Begüm, Portekiz, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti'li Hızlı ve yönetiminden dünya şampiyonuna ziyaret - Son Dakika


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