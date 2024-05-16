AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, CHP\'li belediye başkanlarına Eskişehirspor sözlerini tutmaları çağrısında bulundu

Spor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'li belediye başkanlarına yerel seçim süreci ve sonrasında Eskişehirspor'la ilgili verdiği sözleri tutmaları çağrısında bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirspor için 20 gün önce mevcut belediye başkanlarının çağrısıyla gerçekleştirilen istişare toplantısından sonra gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Davet edildikleri toplantıya hiç düşünmeden katıldıklarını, düşüncelerini açıksözlülükle paylaştıklarını aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"26 Mayıs'ta gerçekleşecek genel kurul öncesi halen önümüze bir yol haritası konulmadı. Anlaşılamaz şekilde derin bir sessizlik hakim. Seçim dönemi hem Ayşe Hanım hem de Kazım Bey iddialı açıklamalarda ve vaatlerde bulunmuşlardı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Verin bize Eskişehirspor'u 5 yıl dolmadan Süper Lig'e çıkartalım' demişti. Hatta kendisi televizyon ekranlarından neler yapılması gerektiğini de uzun uzun anlatmıştı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Hanımefendi, 'Her türlü desteği hem kulübe hem taraftara vereceğiz. Eskişehirspor'un deplasman masraflarını biz karşılayacağız' demişlerdi."

Eskişehirspor için inisiyatif alma zamanı olduğunu, belediyelerin mutlaka taşın altına ellerini koyması gerektiğini kaydeden Hatipoğlu, "Yine söylüyorum, yıllardır süren bahane üretme, görmezden gelme politikası son bulmalıdır. Seçim dönemi verilen sözler tutulmalıdır. Şahsım, konu Eskişehir veyahut Eskişehirspor olunca her desteği vermeye hazırdır. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak." ifadesini kullandı.