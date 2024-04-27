AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu: Eskişehirspor Şirketleşmeli ve Kurumsallaşmalı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu: Eskişehirspor Şirketleşmeli ve Kurumsallaşmalı

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu: Eskişehirspor Şirketleşmeli ve Kurumsallaşmalı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un şirketleşmesi ve kurumsallaşması gerektiğini belirtti. Hatipoğlu, Eskişehirspor İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Eskişehirspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Eskişehir FK gibi yeni oluşum fikirlerinin ciddiye alınacak şeyler olmadığını vurguladı.

27.04.2024 10:47
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un şirketleşmesi ve kurumsallaşması gerektiğini söyledi.

Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesince düzenlenen Eskişehirspor İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un genel kurulunun gelecek ay gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre öncesi Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlarımız istişare toplantısı düzenleyerek, bizi de davet ettiler. Fikirlerimi anlattım. Eskişehirspor'un muhakkak şirketleşmesi, kurumsallaşması lazım. Bu doğrultuda gerekli destekleri vereceğimizi söyledik. Milletvekillerinin, başkanların hangi partiden olduğunun çok bir önemi yok. Eskişehirspor partiler üstüdür. AK Parti milletvekili olarak diğer milletvekillerimizle birlikte, hükümetimiz, spor bakanlığımız Eskişehirspor'un daha önceki yıllarda hep yanındaydık, bundan sonra da yanında olacağız. Başkan kim olursa olsun, oraya yakışan bir başkan olduktan sonra biz hangi partiden olduğuna bakmayız. Eskişehirspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışmaları yaparız. İnşallah başkanlar da elini taşın altına koyar. Böylelikle Eskişehirspor hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum."

"Eskişehir FK gibi yeni oluşum fikirleri ciddiye alınacak şeyler değil"

Milletvekili Hatipoğlu, toplantı sonrasında kendisine yöneltilen "Eskişehir FK gibi bir isim altında yeni oluşum fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Eskişehirspor'un armasına ve kulübe sahip çıkılması gerektiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'un geçmiş dönemlerden kalan borçları var. Bu borçları ödememek adına yeni bir futbol kulübü kuralım, bunun arkasında bir yapı oluşturalım gibi bazı söylemler oldu. Tabii bunlar ciddiye alınacak şeyler değildir. Çünkü Eskişehirspor arması ve kulüp önemli. Yeni bir kulüp kurduğunuz zaman onun bir anlamı kalmıyor. Peşinden kimse koşmaz. Daha önce Eskişehir Basket'te bu yapıldı. Yarım bırakıp gittiler. Eskişehir Basket'i de kapattılar. 'Biz bu borçları ödemeyelim, gidip yeni kulüp kuralım' falan bunlar Eskişehir'de işlemez, belki başka şehirlerde işler. Bunu söyleyen Eskişehirlinin Eskişehirsporluluğundan şüphe ederim."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu: Eskişehirspor Şirketleşmeli ve Kurumsallaşmalı - Son Dakika
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