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Akçakale Belediyespor namağlup liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Akçakale Belediyespor namağlup liderliğini sürdürüyor

04.01.2022 16:38
Akçakale Belediyespor namağlup liderliğini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Süper Amatör Lig ekiplerinden Akçakale Belediyespor, ligin 8'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Viranşehir Eğitimgücü takımını 2-0 mağlup ederek 8'nci maçında 8'nci galibiyetini almayı başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Süper Amatör Lig ekiplerinden Akçakale Belediyespor, ligin 8'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Viranşehir Eğitimgücü takımını 2-0 mağlup ederek 8'nci maçında 8'nci galibiyetini almayı başardı.

Kulüp başkanı Hasan Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viranşehir deplasmanından galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligde 8'nci maçlarından da galibiyetle ayrılarak 24 puanla liderliklerini sürdüklerini aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Bu sene iddialı bir takım kurduk ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Son maçımızda Viranşehir Eğitimgücü takımı ile deplasmanda karşılaştık. Bu maçan 2-0 galip ayrılarak galibiyet serimizi 8 maça çıkarttık. Teknik heyeti ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Perşembe günü ilk yarının son maçında Badıllı Gençlikspor ile kendi evimizde karşılaşacağız. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz."

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Amatör Lig, Viranşehir, Hasan Gök, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Akçakale Belediyespor namağlup liderliğini sürdürüyor - Son Dakika Spor


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