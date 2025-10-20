Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor'u Yenerek Namağlup Unvanını Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor'u Yenerek Namağlup Unvanını Korudu

Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor\'u Yenerek Namağlup Unvanını Korudu
20.10.2025 13:29  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak namağlup unvanını devam ettirdi. Maçta yaşanan gerilimli anlar ve oyuncu performansları dikkat çekti.

Süper Amatör Lig A Grubu'nun güçlü takımlarından Akdeniz Belediye Spor, ligin üçüncü haftasında sahasında ağırladığı Tarsus Spor'u 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu.

Karacailyas Futbol Sahasında oynanan ve Alirıza Altunbakır'ın yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan Tarsus Spor, 16. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Akdeniz Belediye Spor ise 45+1. dakikada Deniz Birgül'ün golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Akdeniz Belediye Spor, 76. dakikada Batuhan Denizyılmaz'ın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ancak Tarsus Spor, 82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Oğuz Can Yorulmuş, 90+2'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmayı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş, Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu ve birim müdürleri de tribünden takip etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan futbolculara yöneticiler de eşlik etti.

Maçın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, "Zor bir karşılaşmaydı. Geriye düştüğümüz maçı bırakmadan mücadele ettik ve kazandık. Oyuncularımızı kutluyorum. Hedefimiz, bu performansı sürdürerek BAL Ligi'ne yükselmek" dedi.

12 takımın mücadele ettiği Süper Amatör Lig A Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunan Akdeniz Belediye Spor, oynadığı üç maçta 12 gol atıp yalnızca 2 gol yedi. Mavi-beyazlı ekip, 21 Ekim Salı günü saat 14.00'te deplasmanda Mersin Cam Spor'a konuk olacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

Akdeniz, Tarsus, mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor'u Yenerek Namağlup Unvanını Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:36:41. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Spor, Tarsus Spor'u Yenerek Namağlup Unvanını Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.