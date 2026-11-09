Akdeniz Belediyespor, Kilis Birlikgücü\'nü 5-0 yenip 10 puanla ikinci sırada yer aldı

Akdeniz Belediyespor, Kilis Birlikgücü'nü 5-0 yenip 10 puanla ikinci sırada yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Kilis Birlikgücü Gençlik Spor'u 5-0 yendi. Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 4. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, sahasında Kilis Birlikgücü Gençlik Spor 5-0 yendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Kilis Birlikgücü Gençlik Spor, Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 4 maçta topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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