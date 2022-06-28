Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup

28.06.2022 11:59
Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları başladı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları başladı.

19. Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları başladı. Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda ilk maçta korta çıkan Yankı Erel, Sloven rakibi Sebastian Dominko'yu ilk sette geriye düştüğü karşılaşmada 6-7, 6-4, 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi. Yankı, bugün ikinci turda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada Mısırlı raket Karim-Mohamed Maamoun ile karşılaşacak.

İkinci tekler maçında korta çıkan Koray Kırcı, ev sahibi ülkeden Youcef Rihane'yi iki sette 6-3, 6-2 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Koray ise ikinci turda Güney Kıbrıslı Petros Chrysochos ile karşılaşacak.

Çiftler maçında Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel ikilisi Portekizli Fabio Alexandre Costa Coelho/ Miguel Gomes çiftini 7-5, 6-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ağabigün/İlkel tandemi çeyrek finalde Tunuslu Wissam Abderrahman/Mohamed Aziz Ouakaa ile mücadele edecek.

İlk turu bay geçen kadın sporcular korta bugün çıkacaklar. Zeynep Sönmez ikinci tur maçında Arnavutluk'tan Gresi Bajri ile İlay Yörük Kosovalı Vesa Gjinaj ile karşılaşacak. Çift kadınlarda Başak Eraydın/Doğa Türkmen ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Chiraz Bechri/Feryel Ben Hassen ile oynayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Yankı Erel, Cezayir, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup - Son Dakika

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