İlk turu bay geçen kadın sporcular korta bugün çıkacaklar. Zeynep Sönmez ikinci tur maçında Arnavutluk'tan Gresi Bajri ile İlay Yörük Kosovalı Vesa Gjinaj ile karşılaşacak. Çift kadınlarda Başak Eraydın/Doğa Türkmen ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Chiraz Bechri/Feryel Ben Hassen ile oynayacak. - İSTANBUL

İkinci tekler maçında korta çıkan Koray Kırcı, ev sahibi ülkeden Youcef Rihane'yi iki sette 6-3, 6-2 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Koray ise ikinci turda Güney Kıbrıslı Petros Chrysochos ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup - Son Dakika

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