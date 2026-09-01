Akdeniz Oyunları'nda Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Havalı Tabanca'da 2 altın madalya - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Havalı Tabanca'da 2 altın madalya

Akdeniz Oyunları\'nda Jandarma Yüzbaşı Keleş\'ten Havalı Tabanca\'da 2 altın madalya
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya kazandı. Keleş, Şimal Yılmaz ile birlikte Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde 17 takım arasından 576 puanla rekor kırarak finale yükseldi ve finalde de başarılı olarak altın madalyanın sahibi oldu. Jandarma Genel Komutanlığı, sporcuları tebrik etti.

İTALYA'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda, Milli Takımımızı temsil eden Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde 17 takım arasından 576 puanla rekor kırarak finale yükseldi. Final müsabakasını da başarıyla tamamlayan milli sporcularımız, altın madalyanın sahibi oldu. Jandarma Yüzbaşı İsmail Keleş, Akdeniz Oyunları'nı Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya ile tamamladı. Sporcularımızı tebrik ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Havalı Tabanca'da 2 altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda Jandarma Yüzbaşı Keleş'ten Havalı Tabanca'da 2 altın madalya - Son Dakika
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