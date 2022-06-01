Türkiye'nin voleybolda Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Türk Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları'nın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in ev sahipliğinde Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunlarında Erkek Milli Takımı B Grubu'nda Cezayir, Yunanistan ve Fransa ile eşleşti.

Kadın Milli Takımı ise Cezayir, İspanya ve İtalya ile C Grubu'nda mücadele edecek.