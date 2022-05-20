Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu

20.05.2022 17:31
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu

Akdeniz Üniversitesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde üniversite personelinin katılımıyla bin 919 metrelik parkurda koşu etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde üniversite personelinin katılımıyla bin 919 metrelik parkurda koşu etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde üniversite personelinin katılımıyla koşu etkinliği düzenlendi. Rektörlük binası önünden başlayan koşu öncesinde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, "Bin 919 gidiş bin 919 dönüş olmak üzere toplam 3 bin 838 metrelik anlamlı bir parkur uzunluğu olan koşunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı böyle güzel bir etkinlikle kutlamak beni çok mutlu etti. Umarım bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz geleneksel bir hal alarak her yıl düzenlenir" diye konuştu.

"Atatürk için koştuk"

Koşuya katılan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, "Bu koşuyu daima Atatürk'ün izinde olacağımızı, onun aziz hatırasını yaşatmak için çalışacağımızı vurgulamak için düzenledik. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Her zaman sağlık için koşuyoruz ama bugün aynı zamanda Atatürk için koştuk" şeklinde konuştu. Rektörlük binası önünden başlayan üniversitenin Uncalı tarafındaki batı kapısından dönüş yapılarak tekrar rektörlük binası önünde son bulan koşu etkinliğine çok sayıda üniversite personelinin yanı sıra öğrenciler de katıldı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Üniversite, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu - Son Dakika


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