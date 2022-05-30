Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı - Son Dakika
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Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı

30.05.2022 15:16
Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı

Antalya'da bulunan 5 üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin bir çatı altında toplandığı "Afro-Antalya Öğrenci Topluluğu" tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Antalya'da bulunan 5 üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin bir çatı altında toplandığı "Afro-Antalya Öğrenci Topluluğu" tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afro-Antalya Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği 3. Geleneksel Futbol Turnuvası'na 10 takım katıldı.

Organizasyonda Kari FC takımı şampiyon oldu.

Afro-Antalya Topluluğu Başkanı Ali İssa, Afro-Antalya Futbol Turnuvası'nın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililere teşekkür etti. ???????

Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı
Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı
Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı
Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı
Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı - Son Dakika


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