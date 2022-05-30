Afrikalı öğrenciler, Akdeniz Üniversitesinde futbol turnuvasına katıldı

Antalya'da bulunan 5 üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin bir çatı altında toplandığı "Afro-Antalya Öğrenci Topluluğu" tarafından futbol turnuvası düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afro-Antalya Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği 3. Geleneksel Futbol Turnuvası'na 10 takım katıldı.
Organizasyonda Kari FC takımı şampiyon oldu.
Afro-Antalya Topluluğu Başkanı Ali İssa, Afro-Antalya Futbol Turnuvası'nın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililere teşekkür etti. ???????
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