Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ikinci kez Dünya Yelken Birliği (WS) başkan yardımcılığına seçildi.
Federasyonun açıklamasına göre, WS'yi 2028'e kadar yönetecek isimler, Singapur'da düzenlenen kongrede belirlendi.
Çinli Li Quanhai oylama sonucu yeniden başkan olurken Akdurak da başkan yardımcıları arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Akdurak, WS Başkan Yardımcısı Seçildi - Son Dakika
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