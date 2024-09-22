Akhisar Bisiklet Takımı Başarıya Doymuyor

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2024 yılını U12 Kızlarda ilk sırada tamamlayan Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet takımı, U12 Kızlar ve Erkekler takımlarının katıldığı Rize MTB CUP'ta da önemli dereceler elde etti.

2024 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Rize MTB CUP XCP/C1' 21 - 22 Eylül tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirildi. Akhisar İlçe Spor Kulübü olarak müsabakada U12 kızlar ve erkekler kategorisinde, Miray Akcan 1., Hilal Kaymaz 2., Meryem Karataş 3. ve Ş. Kaan Umut 10. oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler, "Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanımız aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hasan Hüseyin Oktay'a araç desteği için teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA