Akhisar Bisikletçilerinden Türkiye Kupası\'nda Başarı

Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmalarına katılan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri yine kürsüde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışmaları 18-20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenleniyor.

Yarışların ilk günü olan 18 Nisan tarihinde yapılan U13 Kadınlar zamana karşı yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü Sporcusu Hilal Kaymaz üçüncü olurken, Miray Akcan 4'üncü, Elif Mira Şahin ise 7'nciiliği elde etti. U13 Erkekler kategorisinde Şerafettin Kaan Umut 22'nci, Bedirhan Kamil Karataş 25'inci ve Berkay İlikhan 27'nci olurken U11 erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ise yarışı 5'inci tamamladı.

Yarışların ikinci günü olan 19 Nisan tarihinde yapılan U13 kadınlar puanlı yol yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübü Sporcusu Hilal Kaymaz 2'nci, Miray Akcan ise 4'üncü oldu. U 13 Erkekler Kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü Takım takım olarak 2'nci olurken, U11 erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ise 3'üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışlarını tamamlayan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri ilçeye geri döndü. - MANİSA