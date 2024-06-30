Akhisar İlçe Spor Kulübü U12 Kızlar Kategorisinde Türkiye İkincisi Oldu

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Akhisar İlçe Spor Kulübü Sivas'ta yapılan Türkiye Yol Şampiyonası'nda U12 Kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Faaliyet takviminde yer alan 29-30 Haziran tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Yol Şampiyonası'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü, U12 kız-erkek, U15 erkek kategorilerinde toplam 8 sporcusu ile katılım sağladı. Miray Akcan, İkra Nur Ünal, Meryem Karataş, Elif Mira Şahin ve Hilal Kaymaz'dan oluşan U12 kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye 2'nciliği kazandı.

Kulübün U12 erkeklerde Şerafettin Kaan Umut ve Emirhan Gencer, U15 kategorisinde ise Eymen Korgan tarafından temsil edildiği öğrenildi. - MANİSA